رئيس جامعة عين شمس يزور اتحاد الشرطة الرياضي.. إطلاق مبادرة تحدي الأمية.. تعرف على تفاصيل دبلومتي STM بكلية التربية

رئيس جامعة عين شمس يزور اتحاد الشرطة الرياضي

جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية

تعرف على تفاصيل دبلومتي STM بكلية تربية عين شمس

ألسن عين شمس تطلق أكبر سلسلة دورات تدريبية في مجال اللغات بداية من فبراير

زار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، اتحاد الشرطة الرياضي، للمشاركة في افتتاح فعاليات اليوم الرياضي الذى نظمه اتحاد الشرطة.





وكان في استقبال رئيس جامعة عين شمس اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية واللواء حازم الحبروك مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي واللواء أشرف عبد الفتاح نائب مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة.





وثمن د. محمود المتيني خلال كلمته، جهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن، معربا عن بالغ سعادته لمشاركة الجامعة بقياداتها وطلابها في احتفالات الشرطة بعيدها.





وأكد على أهمية التواصل والاحتكاك بين أبناء الجامعة وطلاب أكاديمية الشرطة لتبادل الرؤى والأفكار، مشيرا إلى مشاركة عدد من طلاب الجامعة لطلاب أكاديمية الشرطة في يوم للتعايش معهم والتعرف على حياتهم اليومية.