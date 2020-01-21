رئيس جامعة عين شمس يزور اتحاد الشرطة الرياضي.. إطلاق مبادرة تحدي الأمية.. تعرف على تفاصيل دبلومتي STM بكلية التربية

رئيس جامعة عين شمس يزور اتحاد الشرطة الرياضي
جامعة عين شمس تطلق مبادرة تحدي الأمية
تعرف على تفاصيل دبلومتي STM بكلية تربية عين شمس
ألسن عين شمس تطلق أكبر سلسلة دورات تدريبية في مجال اللغات بداية من فبراير
زار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اليوم، اتحاد الشرطة الرياضي، للمشاركة في افتتاح فعاليات اليوم الرياضي الذى نظمه اتحاد الشرطة.
وكان في استقبال رئيس جامعة عين شمس اللواء خالد فوزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية واللواء حازم الحبروك مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي واللواء أشرف عبد الفتاح نائب مدير الإدارة العامة لاتحاد الشرطة.
وثمن د. محمود المتيني خلال كلمته، جهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن، معربا عن بالغ سعادته لمشاركة الجامعة بقياداتها وطلابها في احتفالات الشرطة بعيدها.
وأكد على أهمية التواصل والاحتكاك بين أبناء الجامعة وطلاب أكاديمية الشرطة لتبادل الرؤى والأفكار، مشيرا إلى مشاركة عدد من طلاب الجامعة لطلاب أكاديمية الشرطة في يوم للتعايش معهم والتعرف على حياتهم اليومية.
وشاركت فرق "كرة اليد طالبات وكرة القدم الخماسي والكرة الطائرة طلبة "لجامعة عين شمس نظرائها من فرق اتحاد الشرطة في ثلاث مباريات ودية ضمن فعاليات اليوم الرياضي الذى نظمه اتحاد الشرطة الرياضي.
كما تضمن الاحتفال عروضا لبعض ألعاب الدفاع عن النفس، حيث قدمت فرق الكنغ فو والكاراتية والتايكوندو لاتحاد الشرطة عروضا مختلفة.
وأهدى اللواء خالد فوزي طلاب الجامعة المشاركين ميداليات الاتحاد، كما تبادل الجانبان الدروع التذكارية.
كما حضر منسقي المشروع بكليات التربية والتربية النوعية والألسن والبنات والتجارة والآداب وممثل رعاية الشباب ومديري أفرع القاهرة والجيزة والقليوبية لتعليم الكبار وذلك في ضوء اصدار مجلس الجامعة قرار إلزام طلاب بعض الكليات بالمساهمة في محو الأمية كواجب وطني وتم مناقشة طرق تفعيل الجهات المشاركة وأدوارها في تحفيز ومتابعة الطلاب المشاركين بالكليات المعنية والإجراءات التنفيذية لبدء حملات التوعية والحشد للطلاب.
وعقب الاجتماع توجه السادة منسقي المشروع بزيارة ميدانية لمركز تعليم الكبار أثناء عقد احدي الدورات التدريبية لإعداد طالبات الجامعة للعمل بالمشروع
أعلن الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس خلال تصريحاته لصدي البلد، عن فتح باب التقديم بأول دبلومات مهنية مخصصة لمدارس المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM والمقرر بدء الدراسة بها في 8 فبراير 2019 وذلك من خلال أحدث المناهج المتخصصة مشددا على أن قطاع الدراسات العليا والبحوث، يعد نقطة التميز الحقيقة للكلية، ومن ثم نعمل على تطوير اللوائح الخاصة به دائمًا لمواكبة تغيرات المجال عالميًا، كما أوضح أبو العنين التفاصيل وطريقة التقدم إلي دبلومتي STM إعداد المعلم وإعداد القيادات.
وأشار إلى أن الدبلومة عبارة عن 33 ساعة دراسية علي ثلاثة فصول من بينهم الفصل الصيفي، موضحا إجمالي المصروفات لكل دبلومة مبلغ 6600 بالإضافة إلى مبلغ 250 جنيه مصاريف إدارية منوها إلى الدراسة في كل دبلومة يوم واحد أسبوعيا فقط من 8 صباحا إلي 7 مساء اما عن دبلومة إعداد المعلم يوم الجمعة فقط من كل اسبوع اما عن دبلومة اعداد القيادات يوم السبت فقط من كل أسبوع.
وأضاف خلال تصريحاته إلى توفير قاعة تدريس خاصة ومجهزة بأحدث التقنيات التكنولوجية التي تساعد في عملية التدريس والتنمية العلمية و القائمين علي التدريس والإشراف نخبة من أساتذة الجامعة المتدربين مع خبراء مصريين وأمريكيين وعلي الأسلوب الأحدث للتعليم وفي نهاية كل فصل يوجد اختبار لكل مقرر وتوجد لائحة خاصة للدبلومات وهذه الدبلومات معتمدة بقرار وزاري وتمنحها جامعة عين شمس من خلال كلية التربية كما يوجد تدريب ميداني كل اسبوع ولهذا تقوم الكلية بأخذ موافقة الوزارة به لصالح الدارس إذا كان يعمل في مدارس وارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن هذه الدبلومات تؤهل بالدرجة الأولى للعمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للتدريس أو القيادات التربوية كما يوجد اختبار قبول في اللغة الانجليزية وكذلك الحاسب الآلي وفي النهاية مقابلة شخصية مع قيادات كلية التربية برئاسة عميد الكلية.
أعلنت وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات، تحت رعاية أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.علا عادل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال أشهر فبراير، مارس، وأبريل القادمين.
وقالت الدكتورة أماني حلمي توما، مدير الوحدة، في بيان، الثلاثاء، إن الدورات هي دورة الترجمة العامة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، دورة الترجمة العامة من اللغة العربية الي اللغة الفرنسية، دورة في الترجمة العامة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، دورة في الترجمة القانونية في اللغة الإنجليزية، دورة في مهارات اللغة العربية وفنونها، دورة في مهارات الكتابة والتدوين في اللغة الفرنسية، دورة في مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية، دورة في مهارات التسويق والسوشيال ميديا، دورة في كتابة المقال الأكاديمي، دورة في مهارات استخدام الويكيبيديا باللغة الإنجليزية، دورة في الترجمة الفورية من وإلى الفرنسية، دورة في الترجمة التتبعية الي اللغة الفرنسية، دورة في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي IELTS، دورة في التدريب على اجتياز اختبار TOEFL، كذلك دورة الترجمة من العربية إلى الإيطالية، ودورة أخرى في الترجمة من الإيطالية إلى العربية، ودورة في الترجمة التتبعية للغة الفرنسية، ودورة في مبادئ الترجمة الفورية للغة الفرنسية.
وتصل مدة كل دورة ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمين يومين أسبوعيًا، خلال أشهر فبراير، مارس، وإبريل القادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب والمعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.