رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية طب الأسنان استعدادا لتجديد اعتماد الجودة

قام الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، بزيارة تفقدية لكلية طب الأسنان بالجامعة للاطمئنان على استكمال استعدادات الكلية للتقدم لتجديد اعتمادها من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى فبراير القادم.
يأتي ذلك خلال فعاليات زيارة المحاكاة التى نظمها مركز ضمان الجودة والاعتماد بـ جامعة عين شمس لكلية طب الأسنان، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، وإشراف الأستاذ الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال الفترة من 23-20 يناير 2020.
وأعلنت الدكتورة رشا خفاجى رئيس مركز ضمان الجودة والاعتماد بـ جامعة عين شمس، إن الزيارة تأتى فى إطار دعم قيادات الجامعة لمنظومة ضمان الجودة.
حيث التقى رئيس جامعة عين شمس بفريق المحاكاة وكان فى استقبال سيادته ا.د محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان، ود. كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ود. رامى ماهر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. نهى عزت ثابت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.