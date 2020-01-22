رئيس جامعة عين شمس يتفقد كلية طب الأسنان استعدادا لتجديد اعتماد الجودة

بروتوكولات جامعة عين شمس خلال عام 2019.. اتفاقية مع الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في مجال التعليم الطبي المستمر.. وأخرى مع مستشفى GHOS بـ لندن.. وتعاون مع شركة نفهم لتدريب طلاب تربية نوعية