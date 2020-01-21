ألسن عين شمس تطلق أكبر سلسلة دورات تدريبية في مجال اللغات بداية من فبراير

أعلنت وحدة رفاعة للبحوث وتنمية المعلومات اللغوية والترجمة، التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، إطلاق سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة في مجال اللغات، تحت رعاية أ.د. سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.علا عادل، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال أشهر فبراير، مارس، وأبريل القادمين.





وقالت الدكتورة أماني حلمي توما، مدير الوحدة، في بيان، الثلاثاء، إ ن الدورات هي دورة الترجمة العامة من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، دورة الترجمة العامة من اللغة العربية الي اللغة الفرنسية، دورة في الترجمة العامة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، دورة في الترجمة القانونية في اللغة الإنجليزية، دورة في مهارات اللغة العربية وفنونها، دورة في مهارات الكتابة والتدوين في اللغة الفرنسية، دورة في مهارات الاتصال في اللغة الإنجليزية، دورة في مهارات التسويق والسوشيال ميديا، دورة في كتابة المقال الأكاديمي، دورة في مهارات استخدام الويكيبيديا باللغة الإنجليزية، دورة في الترجمة الفورية من وإلى الفرنسية، دورة في الترجمة التتبعية الي اللغة الفرنسية، دورة في نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي IELTS، دورة في التدريب على اجتياز اختبار TOEFL، كذلك دورة الترجمة من العربية إلى الإيطالية، ودورة أخرى في الترجمة من الإيطالية إلى العربية، ودورة في الترجمة التتبعية للغة الفرنسية، ودورة في مبادئ الترجمة الفورية للغة الفرنسية.





وتصل مدة كل دورة ١٦ ساعة بواقع ٨ محاضرات مقسمين يومين أسبوعيًا، خلال أشهر فبراير، مارس، وإبريل القادمين، على أن تعقد الدورات بقاعات التدريب والمعامل بمقر الكلية، ولمزيد من المعلومات والتسجيل يرجى التوجه إلى مقر الوحدة بالدور الأرضي بالكلية.