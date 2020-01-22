إحالة جهاد جريشة إلى التحقيق بعد شكوى ترتيب القائمة الدولية لـ الحكام

قررت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور إحالة الحكم الدولى جهاد جريشة إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بعد تقديمه شكوى ضد اللجنة بسبب اعتراضه على تراجعه فى ترتيب القائمة الدولية للحكام.

كان الحكم الدولى جهاد جريشة أصدر بيانا ناريا حول تراجع ترتيبه فى القائمة الدولية للحكام الذى أعلنت عنه اللجنة الرئيسية للحكام مؤخرا إلى الترتيب الثالث.





وتضمن بيان جهاد جريشة تضرره من تراجع ترتيبه من المركز الأول إلى الثالث فى القائمة الدولية للحكام، مشددا على أحقيته فى التواجد على رأس القائمة الدولية لقضاة الملاعب.





وحصل صدى البلد على الترتيب النهائى الخاص بقائمة الحكام الدولية عن الموسم الماضي التي تم اعتمادها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





جاء ترتيب القائمة الدولية لحكام الساحة السبعة عن الموسم الماضي على النحو التالي: