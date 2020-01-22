أسرار جديدة عن إهانة أردوغان في برلين.. والسبب وراء سعادة بوتين

كشفت صحيفة "موسكوفيسكي كومسوموليتس" كواليس جديدة عن قمة برلين بشأن ليبيا حيثق أكدت أن الخاسر الأكبر خلال القمة كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان





وبعد ساعات من صدور الوثيقة الختامية لمؤتمر برلين، قالت الصحيفة تحت عنوان " أردوغان غاضب قبيل انتهاء مؤتمر ليبيا في برلين" إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعر بالارتياح بعدما رفض المشاركون اقتراح أردوغان بالتدخل العسكري في الصراع الليبي.





وأضافت أن المحاولات لعقد اجتماع بين فايز السراج رئيس حكومة الوفاق والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي مازالت متواصلة.





وواصلت الصحيفة الروسية أن أي مساعدة عسكرية وأي تدخل عسكري في الأزمة الليبية مرفوض بشكل صارم، ولذلك غادر أردوغان المؤتمر قبيل انتهائه.





وأشارت إلى أنه اتضح أن الرئيس التركي غادر المؤتمر قبيل انتهائه، بعدما أصبح من الواصح أن مقترحاته للتدخل العسكري في الصراع الليبي لا يدعمها أيا من الحاضرين، متابعة أن أردوغان بدا في المطار خلال مغادرته ألمانيا عصبيا ومتشائما.





وكان أردوغان قد كتب مقالا في موقع "بوليتيكو" الأمريكي دعا فيه أوروبا إلى السماح بعملية عسكرية في ليبيا والعمل مع تركيا التي ستقدم المساعدة العسكرية والاعتماد عليها كصديق قديم وحليف مخلص لتحقيق هذا الهدف.