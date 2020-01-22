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رياضة

بعد انطلاقها رسميًا.. مرتضى منصور يكشف الهدف الحقيقى لقناة الزمالك

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:39 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد رشاد

قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن هدف القناة الأسمى الذي أنشئت من أجله، إظهار بطولات النادى والدفاع عن الأبيض، مؤكدا أن القناة موضوعية ولا تهاجم أحدا.


وأضاف مرتضى منصور قائلا فى افتتاح قناة الزمالك الرسمية :" الحمد لله حلم الملايين تحقق ومبروك للزملكاوية قناة جديدة تضاف للقنوات المصرية المحترمة وسعادتى كبيرة لا توصف".


وانطلق بث قناة الزمالك منذ قليل بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم تبعها عزف النشيد الوطنى ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهورا لكل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.


وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.

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