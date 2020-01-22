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توك شو

هاني الناظر يحذر من رسم الحنة والتاتو وحلق الأنف.. فيديو

الأربعاء 22/يناير/2020 - 11:41 م
هاني الناظر
هاني الناظر
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هاني حسين

حذر الدكتور هاني الناظر  أستاذ الأمراض الجلدية، من ظاهرة رسم الحنة والتاتو لأنها تسبب مشاكل كثيرة، والتهابات وحروق على الجلد.


وأضاف هاني الناظر في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، أن  التاتو يسبب مشاكل كثيرة على الجلد ويسبب التهابات.


وتابع هاني الناظر: الوشم هو إدخال مادة صبغية داخل الجلد ومن الممكن أن يكون هناك ميكروبات تسبب مشاكل كثيرة للجلد".


وأكمل هاني الناظر: "الألوان التي يتم رسمها على وجوه الأطفال في غاية الخطورة، ومن الممكن أن تتفاعل الشمس مع  الألوان".


ولفت هاني الناظر: "الحلق الذي يوضع في الأنف في غاية الخطورة ويسبب إلتهابات شديدة ويسمح بدخول أنواع من البكتريا داخل الجلد".

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