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لا تكثرن من مستحضرات التجميل.. هاني الناظر يحذر النساء.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 12:45 ص
مستحضرات التجميل
مستحضرات التجميل - ارشيفية
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هاني حسين
طالب الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، النساء بعدم الإكثار من وضع مستحضرات التجميل، قائلا "مستحضرات التجميل بها مواد كيماوية قد تتفاعل مع أشعة الشمس فتتسبب في أمراض جلدية".

وأضاف هاني الناظر، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون أي"، قائلا "مستحضرات التجميل المضروبة قد تسبب حرقا موضعيا والتهابات وحروقا بالوجه".

وقال الدكتور هاني الناظر، إن كريمات فرد الشعر ومنها البروتين والكيراتين والكولاجين لها مسميات مختلفة في السوق، مضيفا "جميع كريمات فرد الشعر في منتهى الخطورة على الصحة".

وتابع هاني الناظر "يضاف لـ الكيراتين مادة الفورمالين المادة المستخدمة في حفظ الجثث لحفظ نعومة الشعر وهذا أمر في غاية الخطورة".

وحذر الدكتور هاني الناظر، من ظاهرة رسم الحنة والتاتو؛ لأنها تسبب مشاكل كثيرة، والتهابات وحروقا في الجلد.

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