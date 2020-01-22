الكرياتين تضاف له مادة حفظ الجثث.. هاني الناظر يحذر من كريمات فرد الشعر

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إن كريمات فرد الشعر ومنها البروتين والكيراتين والكولاجين لها مسميات مختلفة في السوق.
وأضاف هاني الناظر في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون أي"، أن جميع كريمات فرد الشعر في منتهى الخطورة على الصحة.
وتابع هاني الناظر: يضاف لـ الكيراتين مادة الفورمالين المستخدمة في حفظ الجثث لحفظ نعومة الشعر وهذا أمر في غاية الخطورة".
وحذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، من ظاهرة رسم الحنة والتاتو لأنها تسبب مشاكل كثيرة، والتهابات وحروقا على الجلد.
وتابع هاني الناظر:" التاتو يسبب مشاكل كثيرة على الجلد ويسبب التهابات، ومن الممكن ان يكون هناك ميكروبات تسبب مشاكل كثيرة للجلد".