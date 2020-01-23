عقب انطلاق القناة.. خالد الغندور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رسالة إلى جماهير النادي؛ عقب انطلاق قناة نادي الزمالك مساء أمس.





وكتب خالد الغندور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "أنا بعتذر لأي إنسان زعل مني وأتمنى من كل الناس الزملكاوية والصفحات اللي بتحب الزمالك وجمهور الزمالك نكون كلنا في ظهر بعض حتي لو اختلفنا في بعض الامور لإننا في النهاية كلنا بنحب و نعشق كيان واحد هو الزمالك و اتمني قناة الزمالك توحدنا".









وانطلق بث قناة الزمالك بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعدد من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.





وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه



