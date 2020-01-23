فساتين مستوحاة من الحضارة الفرعونية.. زهير مراد يبهر متابعيه بتصميماته فى باريس

شارك مصمم الأزياء العالمى زهير مراد متابعيه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إ نستجرام" ، صورة جديدة لفستان زفاف من تصميمه خلال فعاليات أسبوع الموضة في باريس.





واتسم فستان الزفاف باللون الأبيض المرصع بالكامل بالحبات اللامعة التى زادت من أناقة وقيمة التصميم، بالإضافة إلى ذلك تميز الفستان بأنه مستوحى من ملكات الفراعنة.





ولم يكن هذا الفستان الوحيد المستوحى من إطلالات الفراعنة، فقدم زهير مراد مجموعة كبيرة ومتنوعة من فساتين السهرة والتي غلب عليها الطابع الفرعوني، مما جعل تصميماته تنال إعجاب متابعيه وجمهوره.





وتميزت مجموعة زهير مراد في أسبوع الموضة فى باريس بالأقمشة القيمة التى تميزت باللون الذهبى البراق والنقوشات الهيروغليفية وغير التقليدية بالنسبة للبعض.





إليكم مجموعة زهير مراد خلال أسبوع الموضة فى باريس..











