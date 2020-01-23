AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بومبيو: تنفيذ الحكومة اللبنانية ملف الإصلاحات شرط لعودة المساعدات الدولية

الخميس 23/يناير/2020 - 02:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات ملموسة هي الطريق الوحيد لفتح المجال أمام المساعدات الدولية. 

وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "سيعمل هذا الأمر على استعادة ثقة المستثمرين وإطلاق المساعدات الدولية".

من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس، إن "الولايات المتحدة تحث الحكومة اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية".

وكان بومبيو أكد، خلال لقاء مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن لبنان يواجه أزمة مالية فظيعة مطروحة أمامه في الأسابيع المقبلة.

وأضاف "نحن على استعداد للمشاركة وتقديم الدعم ولكن فقط لحكومة ملتزمة بالإصلاح"، لافتًا إلى أنّ "الاحتجاجات التي تجري اليوم في لبنان تقول لحزب الله كفى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الدنماركي تعزيز التعاون في أمن القطب الشمالي

بومبيو: نقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية

بشأن أحداث لبنان.. فرنسا ترتب لمؤتمر دولي الشهر القادم

فرنسا تعقد مؤتمرا دوليا من أجل لبنان.. 11 ديسمبر

قريبا.. جلسة تشريعية في لبنان لمناقشة موازنة 2020

بومبيو يبحث مع نظيره الإثيوبي ضمان السلام بأفريقيا جنوب الصحراء

ترشيحاتنا

هل تعاني يسرا من سرطان الدم؟.. القصة كاملة

بث مباشر .. انطلاق قناة نادي الزمالك على النايل سات

بعد تعرضه لأزمة قلبية.. رسائل مؤثرة من الفنانين لـ«خالد النبوي»

أشرف زكي للشامتين في مرض خالد النبوي: حسبى الله ونعم الوكيل.. فيديو

الأهلي: تركي آل الشيخ لا يزال رئيسًا شرفيًا للنادي

هنتعشى إيه النهاردة.. ساندوتشات فاهيتا فراخ دايت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد دبابة تهاجم الجمهور في عرض عسكري وتثير الفزع في الهند

مجدي عبد الغني يروي تفاصيل وموعد آخر مكالمة مع الخطيب.. صور

لص بلا رحمة كاد يتسبب في وفاة طفل عمره 10 أعوام بعد سرقة دوائه.. تفاصيل