بومبيو: تنفيذ الحكومة اللبنانية ملف الإصلاحات شرط لعودة المساعدات الدولية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات ملموسة هي الطريق الوحيد لفتح المجال أمام المساعدات الدولية.





وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "سيعمل هذا الأمر على استعادة ثقة المستثمرين وإطلاق المساعدات الدولية".





من جانب آخر، قالت المتحدثة باسم الخارجية، مورجان أورتاجوس، إن "الولايات المتحدة تحث الحكومة اللبنانية والجيش والأجهزة الأمنية على ضمان سلامة المواطنين خلال مشاركتهم في التظاهرات السلمية".





وكان بومبيو أكد، خلال لقاء مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن لبنان يواجه أزمة مالية فظيعة مطروحة أمامه في الأسابيع المقبلة.



