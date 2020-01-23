أعلنت مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" وسط الصين التي تواجه تفشي فيروس "كورونا الجديد" تعليق حركة النقل العام وغلق المطار ومحطات السكك الحديدية أمام الركاب المغادرين خارجها، وطالبت المواطنين بعدم الخروج من المدينة.
وذكرت إدارة ووهان للسيطرة على الفيروس ومكافحته– في بيان اليوم /الخميس/- أن حركة النقل تم تعليقها بداية من الساعة 10 صباح اليوم بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر، موضحة أن الإجراءات التي تتخذ تستهدف "منع تفشي الفيروس وضمان صحة وسلامة المواطنين".
يشار إلى أن جميع الوفيات والغالبية العظمى من الإصابات المسجلة بالالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد تم تسجيلها في "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي التي تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بها الشهر الماضي.