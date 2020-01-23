وذكرت إدارة ووهان للسيطرة على الفيروس ومكافحته– في بيان اليوم /الخميس/- أن حركة النقل تم تعليقها بداية من الساعة 10 صباح اليوم بالتوقيت المحلي حتى إشعار آخر، موضحة أن الإجراءات التي تتخذ تستهدف "منع تفشي الفيروس وضمان صحة وسلامة المواطنين".



يشار إلى أن جميع الوفيات والغالبية العظمى من الإصابات المسجلة بالالتهاب الرئوي الحاد المرتبط بفيروس كورونا الجديد تم تسجيلها في "ووهان" عاصمة مقاطعة هوبي التي تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس بها الشهر الماضي.