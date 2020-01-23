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أخبار العالم

كوريا الجنوبية : وحدة "تشيونجهيه" البحرية جاهزة للمواجهة

الخميس 23/يناير/2020 - 08:37 ص
الوحدة البحرية تشيونجهيه
الوحدة البحرية تشيونجهيه
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أ ش أ
صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس بأن وحدة "تشيونجهيه" البحرية؛ التي تم توسيع نطاق عمليتها العسكرية إلى مضيق هرمز، مستعدة للقيام بمهامها من أجل مواجهة جميع الحالات الممكنة في المضيق.

وقال المتحدث باسم وزارة "تشوي هيون سو" في موجز صحفي دوري، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية: "إن الجيش في أفضل حالة تأهب لأية تطورات ممكنة، إذ أنه تلقى تعليمات صارمة من القيادة".

وأفادت بعض التقارير الإعلامية بأن الجيش الكوري الجنوبي لم يصدر تعليمات جديدة تتعلق بالعمليات العسكرية، وذلك على الرغم من إمكانية مواجهة وحدة "تشيونجهيه" التابعة له الجيش الإيراني بعد توسيع نطاق نشاطها إلى مضيق هرمز.

وامتنع تشوي عن الإفصاح عن تفاصيل بشأن التعليمات الجديدة.

كما أكد أن الهدف من نشر وحدة "تشيونجهيه" هو حماية المواطنين والسفن الكورية، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة الجنود.
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