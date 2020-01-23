حسان دياب يحذر من كارثة اقتصادية في لبنان.. والبرلمان البريطاني يصادق على اتفاق الـ بريكست.. أبرز اهتمامات صحف الإمارات

أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم إعلان الجيش الليبي إعادة تفعيل منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس، واهتمت بتحذير رئيس الوزراء اللبناني الجديد من كارثة اقتصادية تواجهها بلاده، كما تابعت مصادقة البرلمان البريطاني نهائيًا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.





وفي الشأن المصري، ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع أمس مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري ورئيس المخابرات العامة، وتناول الاجتماع طورات مفاوضات سد النهضة، خاصةً في ظل الاستعدادات الحالية لإجراء الجولة القادمة من الاجتماعات خلال الشهر الجاري بواشنطن لبلورة اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث اطلع على الموقف التفاوضي في إطار الرعاية الأمريكية للمفاوضات الثلاثية، كما تم استعراض الموقف المصري ومحدداته وثوابته في هذا الخصوص.





وفي الشأن الإقليمي، قالت صحيفة "الخليج" إن اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أعلن إعادة تفعيل منطقة الحظر الجوي فوق مطار معيتيقة، لأنه أصبح مجالًا لنقل المرتزقة الأتراك والسوريين إلى ليبيا، متوعدًا بتدمير أي طائرة مدنية أو عسكرية تحلق فوق أو تهبط في مطار أو قاعدة معيتيقة الجوية.





وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي أمس، «سندمر أي طائرة مدنية أو عسكرية تخرج من مطار أو قاعدة معيتيقة، لأنه بمثابة خرق لوقف إطلاق النار، ولتجرب أي شركة طيران الإقلاع أو الهبوط لاختبار مدى جديتنا في ذلك».





ونقلت صحيفة "الاتحاد" عن رئيس الحكومة اللبناني الجديد حسان دياب تحذيره من أن بلاده تواجه «كارثة» اقتصادية.





وقال دياب «نحن أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي. في الواقع، نحن أمام كارثة وعلينا التخفيف من وطأة وتداعيات الكارثة»، مضيفًا «المهم اليوم هو تأمين الاستقرار الذي يحفظ البلد». وأشار دياب إلى «تحديات هائلة" تواجه حكومته، مؤكدًا أن من «حق اللبنانيين أن يصرخوا وأن يطالبوا بوقف المسار الانحداري للبلد بينما لا يزال الإصلاح أسير التجاذبات».





وأبرزت صحيفة "البيان" اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره العراقي برهم صالح خلال اجتماع أمس في دافوس على ضرورة الحفاظ على دور عسكري أمريكي في العراق، وفق ما أكد البيت الأبيض في بيان.





وجاء في البيان «اتفق الرئيسان على أهمية مواصلة الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، ومن ضمنها قتال تنظيم داعش».





كما بحث الطرفان على هامش منتدى دافوس، خفض القوات الأجنبية في العراق.





وأفادت صحيفة "الوطن" بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب أمس بإصرار من عناصر شرطة الاحتلال “الإسرائيلي” أن يسمحوا له بالدخول إلى كنيسة القديسة آن في القدس، كما شاهد صحافيون في مشهد يذكر بموقف مماثل واجه الرئيس الراحل جاك شيراك في التسعينات. وصعد ماكرون النبرة مبادرا شرطيا إسرائيليا باللغة الإنكليزية “الجميع يعرف القوانين، لا يعجبني ما فعلتم أمامي”، طالبًا منه أن يغادر الكنيسة الواقعة في البلدة القديمة في القدس، والتابعة للأراضي الفرنسية.





دوليًا، نقل موقع "24" الإخباري عن الشرطة في مدينة سياتل الأمريكية على تويتر اليوم الخميس، أن شخصًا واحدًا على الأقل، لقي حتفه وأصيب ستة في إطلاق نار بوسط المدينة. وأضافت أنها تبحث عن مشتبهين.





وذكرت "الاتحاد" أن البرلمان البريطاني صادق بغرفتيه نهائيًا على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وصادق مجلس العموم على الاتفاق وأحاله على مجلس اللوردات الذي صادق عليه أيضا.

بذلك، يفسح المجال أمام خروج الملكة المتحدة من التكتل والمقرر بعد تسعة أيام.





وبحسب "البيان"، انتخبت اليونان القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للجمهورية بغالبية كبرى لتصبح أول امرأة في تاريخ اليونان تصل إلى هذا المنصب الذي يعتبر فخريًا بشكل عام. وصوتت غالبية 261 نائبًا في البرلمان من أصل 300 لصالح انتخاب ساكيلاروبولو التي كانت تشغل منصب رئيسة مجلس الدولة والمدافعة بشدة عن قضايا البيئة بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.