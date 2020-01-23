عيون لا تنام.. عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، وذكرى ثورة 25 يناير.





وتضمنت البرقية: "تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد، يطيب لي ونحن نحتفي بذكرى شهداء رجال الشرطة البواسل في الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم باسمي واسم نواب الشعب بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الذكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ضد من يريدون تغييب العقل باسم الجهاد، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية".





وأضاف: "كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر في اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب أطهار، متطلعين لمستقبل أفضل، وصححت مسارها الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيه بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناء دولة عصرية حديثة، عصية على الانقسام، الشعب فيها هو السيد".