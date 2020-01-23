AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عيون لا تنام.. عبد العال يهنئ الرئيس السيسي بعيد الشرطة

الخميس 23/يناير/2020 - 10:25 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
بعث الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، وذكرى ثورة 25  يناير. 

وتضمنت البرقية: "تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد، يطيب لي ونحن نحتفي بذكرى شهداء رجال الشرطة البواسل في الخامس والعشرين من يناير أن أتقدم إليكم باسمي واسم نواب الشعب بخالص التهنئة القلبية بهذه الذكرى الوطنية، ذكرى شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار، الذين قدموا أرواحهم الذكية حماية لتراب مصر المقدس ضد محتل غاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ضد من يريدون تغييب العقل باسم الجهاد، عيونهم ساهرة لا تنام يسدون عنا مطالع الفتن ويحمون الوحدة الوطنية".

وأضاف: "كما نتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية باحتفال مصر في اليوم ذاته بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، تلك الثورة التي قادها شباب أطهار، متطلعين لمستقبل أفضل، وصححت مسارها الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيه بمساندة جيش الشعب وشرطته الوطنية ومباركة من الأزهر والكنيسة، لتستكمل مصر بقيادتكم بناء دولة عصرية حديثة، عصية على الانقسام، الشعب فيها هو السيد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان يقر أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة فى المعاشات

وزارة الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة.. صور

الشاطر يرفع إيده .. وزارة الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيا من أبناء شهداء الشرطة.. فيديو

شاهد.. الداخلية تُكرم المتفوقين دراسيًا من أبناء شهداء الشرطة

ترشيحاتنا

أم تخنق أطفالها الثلاثة وهي تغني لهم تهويدات ما قبل النوم

عذر أقبح من ذنب.. شاهد خادمة تضع يد رضيعة في الماء المغلي لسبب غريب

فى ذكرى عيد ميلاده.. خطأ طبى سبب وفاة أحمد راتب

في ذكرى ميلاد سعيد عبد الغني.. اللحظات الأخيرة قبل وفاته وحقيقة تبرعه بثروته

مصرع ٥ أشخاص وإصابة آخر في حادثين متفرقين ببني سويف

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها