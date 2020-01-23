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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب مع ترقب الأسواق لقرار المركزي الأوروبي

الخميس 23/يناير/2020 - 10:54 ص
صدى البلد
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رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون الحذرون قرارا بشأن السياسة النقدية من البنك المركزى الأوروبى فى وقت لاحق اليوم على الرغم من أن الأسعار تلقت بعض الدعم بفعل مخاوف تتعلق بانتشار فيروس فى الصين.


وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1557.37 دولار للأوقية (الأونصة) فيما ظلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1557 دولارا للأوقية.


وستتخذ منظمة الصحة العالمية قرارا اليوم الخميس، بشأن إعلان حالة طوارئ عالمية بعد تأكد إصابة أكثر من 500 شخص ووفاة 17 فى تفش لسلالة جديدة من فيروس كورونا في الصين.


ويترقب المستثمرون اجتماعا بشأن السياسة النقدية فى البنك المركزى الأوروبى، حيث من المقرر أن تعلن رئيسته كريستين لاجارد بدء مراجعة لسياسة البنك النقدية تشهد على الأرجح إعادة تحديد لهدف البنك الرئيسي وكيفية تحقيقه.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2478.24 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.71 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1002.13 دولار للأوقية.

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