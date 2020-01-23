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أخبار البلد

آخر موعد للتقديم على قرض السيارات للأطباء.. تعرف على الإجراءات والرسوم

الخميس 23/يناير/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت النقابة العامة للأطباء أن آخر موعد للتقديم لشراء سيارات بالتقسيط هو ٢٨ فبراير لعدد محدود من الأطباء بتمويل يصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى من ثمن أى سيارة جديدة غير مستعملة يقوم الطبيب باختيارها.


وأوضحت النقابة أن الفائدة ستكون 8% سنويا ولمدة تقسيط تصل إلى 60 شهرا على الأكثر.


وأوضح محمد عبد الحميد، أمين صندوق النقابة، أن قبول طلبات المتقدمين للشراء ستكون بأسبقية الحضور للنقابة، وسيتم غلق باب التقديم يوم 28 فبراير القادم، ويتم سحب الملف من النقابة برسوم قدرها 200 جنيه، ويمنح الطبيب مهلة 15 يوما من تاريخ سحب الملف لتجهيز الأوراق المطلوبة، على أن يقوم الطبيب بدفع مقدم 20% على الأقل من قيمة السيارة التي يختارها.


يذكر أن النقابة وفرت 450 سيارة بالتقسيط للأطباء  خلال الفترة الماضية.


 للاستعلام ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 01029995169 و01149880494

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