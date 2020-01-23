وزير الداخلية يقدم هدية تذكارية للرئيس السيسي.. فيديو

قدم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن احتفالية عيد الشرطة الـ 68.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاحتفال بعيد الشرطة، بمناسبة الذكرى الثامنة والستين للاحتفال بعيد الشرطة الذي يوافق يوم 25 يناير من كل عام، ويرافقه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ويكرم الرئيس خلاله، عددا من أسر الشهداء من أبطال الشرطة.



ويأتي الاحتفال؛ تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية، التي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية، على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال.



وتحتفل وزارة الداخلية، خلال هذا العام بعيد الشرطة الـ 68، حيث أطلقت شعارا جديدًا للاحتفال بالذكرى، ونظمت احتفالية ضخمة في مقر أكاديمية الشرطة اليوم بهذه المناسبة، لتكريم أسر الشهداء والمميزين في مجال العمل الشرطي بحضور الرئيس السيسي وكبار رجال الدولة.

