بسبب الفيروس الغامض.. نفاد الأقنعة في هذه المناطق.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو تضمن تقريرا عن نفاد الأقنعة في بعض مناطق الصين بسبب "الفيروس الغامض".





وجاء بالتقرير بعد انتشار فيروس كورونا الجديد، لجأ عدد كبير من الصينيين لارتداء أقنعة في الشوارع العاصمة بكين، كإجراء احترازي ضد الفيروس الغامض.





يشار إلى أن الأقنعة قد نفدت من كل الصيدليات في عدة مناطق بـ الصين، بسبب الخوف من انتشار الفيروس، الذي أصاب، حتى الآن، أكثر من 400 شخص في جميع أنحاء البلاد.





لحسن الحظ لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمرض في المنطقة العربية حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أنه قد لا يصل إلينا، لذلك بدأت بعض الدول العربية في اتخاذ تدابير وقائية، خاصة إخضاع القادمين من الصين للفحص الطبي.





وفيروس كورونا اسم آخر هو متلازمة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن فصيلة كبيرة من الفيروسات التي يمكن أن تتسبب في طائفة من الأمراض تتراوح بين نزلة البرد الشائعة والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.