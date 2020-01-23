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فن

شاهد.. أحمد الشامي في كواليس مسلسل فرصة تانية

الخميس 23/يناير/2020 - 03:34 م
أحمد الشامي
أحمد الشامي
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قسم الفن

كشف الفنان أحمد الشامي، كواليس أحدث أعماله مسلسل "فرصة تانية" من خلال صورة نشرها على حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام" من خلال خاصية "story".

وعلق أحمد الشامي علي الصورة قائلا:" فرصة تانية".

"فرصة ثانية" يعد البطولة المطلقة الثانية لـ ياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وادوارد وعمرو صحصاح وأخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن أحمد الشامي هو أحد أعضاء  فريق "واما" والتي كان آخر أعمالها ألبوم "الصيف ابتدا".

ويتكون ألبوم واما الجديد، من 10 أغنيات هم: الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

شاهد.. أحمد الشامي في كواليس مسلسل فرصة تانية
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