مباراة الزمالك ودجلة تواجه شبح التأجيل .. اعرف السبب





وسبق للجنة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي تأجيل اللقاء وتحديد موعد يوم 15 يناير الماضى إلا أنه تم تأجيلها إلى 28 من الشهر ذاته.





وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن لقاء الزمالك ودجلة مهدد بالتأجيل للمرة الثانية فى المسابقة المحلية؛ بسبب مشاركة الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فى دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





وأضاف: اللقاء مهدد بالتأجيل فى حالة وحيدة فقط وتتمثل فى تلقى الزمالك خسارة مفاجئة أمام فريق مازيمبي المقرر إقامته غدا الجمعة على ملعب استاد السلام فى غطار دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.





ولفت إلى أنه فى حالة خسارة الفارس الابيض أمام مازيمبي يجعل وضعية القلعة البيضاء صعبة فى المجموعة ويتبقى له لقاء أخير أمام فريق أول أغسطس الأنجولى فى الجولة السادسة ويتعين عليه تحقيق الفوز من أجل التاهل إلى دور الثمانية بالبطولة الإفريقية.





وشدد على أن خسارة الزمالك أمام مازيمبي ستجعل مسئولى القلعة البيضاء يطالبون اتحاد الكرة بتأجيل لقاء دجلة كى يتسنى لهم الإستعداد بشكل قوى للجولة السادسة أمام أول أغسطس الأنجولى وتحقيق الفوز.

تواجه مباراة الزمالك ووادى دجلة، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، والمؤجلة من الجولة الخامسة عشر بالدورى الممتاز شبح التأجيل للمرة الثانية فى البطولة المحلية.