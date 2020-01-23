أيمن عبد الوهاب: الألعاب الأفريقية للأولمبياد الخاص بمصر حدث تاريخي

أكد أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بمنطقة الشرق الأوسط بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أن مصر ستنظم حدثا تاريخيا بأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص خلال الفترة من 23 إلى 31 يناير الجاري باستاد القاهرة والدفاع الجوي.





وقال عبد الوهاب في المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة التي تستضيفها مصر أن الألعاب الأفريقية الأولى ستشهد العديد من الأحداث التاريخية بعد ان استضافت مصر اول العاب للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 1999 ثم دولة الإمارات في عام 2019 بتنظيم الألعاب العالمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط.





وأضاف ان ما حققتها الإمارات في 2019 والنجاح الكبير للألعاب العالمية أعطى الأمل والدفعة الكبيرة لاستضافة مصر أول ألعاب أفريقية، والتي ستتميز بالعديد من العناصر.





وتابع الرئيس الإقليمي أن عامل الوقت واستضافة الحدث الكبير في وقت قصير يعد إنجازا كبيرا بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 42 دولة أفريقية، وأيضا تساوى نسبة الإناث والرجال لأول مرة في تاريخ أي ألعاب للأولمبياد الخاص.





وأتم أن هذه الألعاب ستكون الأولى من نوعها على مستور قاري في الأولمبياد الخاص تحت رعاية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبدعم من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة ومجلس الوزراء الذي يقدم كل الدعم لنجاح هذه الألعاب.





جاءت تصريحات أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بمنطقة الشرق الأوسط بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن آخر التفاصيل والمستجدات الخاصة بالألعاب الإفريقية الأولى للأولمبياد الخاص والتي تقام لاولى مرة خلال الفترة من 23 حتى 31 يناير 2019، بمشاركة 42 دولة أفريقية.

ويشارك في الدورة 800 لاعب ولاعبة يمثلون 42 دولة يتنافسون على 4 رياضات هي "كرة القدم - ألعاب القوى - كرة السلة - البوتشي".