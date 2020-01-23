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اقتصاد

مصرف أبوظبى الأول الإماراتي: مفاوضات لشراء بنك عودة مصر

الخميس 23/يناير/2020 - 04:59 م
بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول
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محمد صبيح

أكد بنك أبوظبي الأول الإماراتي دخوله في مفاوضات حصرية مع مجموعة عودة اللبنانية للنظر في إمكانية الاستحواذ على بنك عودة مصر التابع لها.

وقال البنك في بيان لسوق الأوراق المالية بأبوظبي إن هناك فريق عمل خاصا ينظر في عملية الاستحواذ المحتملة، لافتًا إلى أنه لم يتم الإعلان عن أي تقييمات.

كان بنك عودة - مصر افتتح فرعا جديدا الأحد الماضي، بالمقر الرئيسي المرتقب بالتجمع الخامس بشارع التسعين في مدينة القاهرة الجديدة. وقد شهد مراسم الافتتاح محمد بدير- العضو المنتدب لبنك عودة – مصر وعددًا من المديرين التنفيذيين بالبنك وذلك في يوم 22 سبتمبر 2019.


هذا وقد تم تصميم الفرع بداخل المبنى لاستقبال العملاء وتقديم كافة الخدمات المصرفية التي تناسب كافة احتياجات العملاء المختلفة بالإضافة الى توفير خدمات Audi Royale - Audi Première.

وتبلغ مساحة المقر الرئيسي المرتقب 34الف متر مربع والفرع الجديد هو واحد من 9 فروع وافق البنك المركزي المصري على افتتاحها لبنك عودة – مصر خلال عام 2019، اذ تشمل سلسلة الفروع الجديدة الأخرى: ميناء بورسعيد وشبين الكوم ودمنهور وكفر الشيخ والسادس من أكتوبر (إسلامي) والإسماعيلية والمنيا والعاشر من رمضان. هذا وقد رافقت الزيادة في عدد فروع البنك زيادة في عدد ماكينات الصراف الألى لتصل الى 159 ماكينة في سبتمبر 2019.

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