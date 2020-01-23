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مرأة

صحية ورخيصة.. طريقة تطويل الشعر بـ الفازلين

الخميس 23/يناير/2020 - 05:41 م
تطويل الشعر بالفازلين
تطويل الشعر بالفازلين
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رشا عوني
تغفل الفتيات أهمية وفوائد استخدام الفازلين في حل مشاكل الشعر، الفازلين له قدرة هائلة على تنعيم الشعر الجاف وترتطيبه وجعل ملمسه رطبًا سهل التسريح، كما يساعد الفازلين على تطويل الشعر إذا تم مزجه مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى .

نصح موقع glowpink بعدة وصفات طبيعية باستخدام الفازلين في تطويل الشعر، ومنها : 
1- الفازلين و الثوم
قومي بوضع 2 ملعقة من الفازلين في وعاء وضعيه في طبق به ماء ساخن حتى يتم إذابة الفازلين، ثم افرمي 2 فص ثوم وضيفيه على الفازلين وقلبي الخليط 

- قومي بفرك فروة رأسك بهذه الفروة وخاصة أماكن الفراغات 

- اتركيه على شعرك لمدة 3 ساعات ثم اغسليه، وكرري التجربة مرتين أسبوعيًا. 

2- الفازلين مع الزيوت
ضعي 2 ملعقة من الفازلين الطبي الأصلي مع ملعقة زيت خروع وملعقة زيت زيتون وملعقة زيت سمسم، وقلبي المكونات 

-دلكي فروة رأسك بالخليط واتركيه كحمام زيت لمدة ساعتين 
- اغسليه، ويفضل تكرار الوصفة مرتين أسبوعيًا . 
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