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تعليم

رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات معهد البحوث الأفريقية وحوض النيل

الخميس 23/يناير/2020 - 07:35 م
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
قام اليوم الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان بجولة تفقدية داخل اللجان للاطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2020/2019  فى معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

وأكد الدكتور أحمد غلاب أهمية المتابعة الدورية لأعمال الأمتحانات والعمل على تسير كافة الصعوبات التى تواجه الدارسين بالمعهد.

ورافق رئيس جامعة أسوان خلال الجولة التفقدية الدكتور  السيد عويس عمران عميد المعهد, والدكتور ماهر إبراهيم وكيل المعهد , ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

ووجه الدكتور أحمد غلاب بتوفير كافة وسائل الراحة للممتحنين حيث يأتى ذلك فى إطار متابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل.

ومن جانبه قال الدكتور السيد عويس إن امتحانات اليوم تشمل الدبلوم الخاص بأقسام الموارد الطبيعية والتاريخ والجغرافيا والأنثروبولوجيا , بالإضافة إلى دبلوم التنمية البشرية, ودبلوم نظم المعلومات الجغرافية, وكذا دبلوم حقوق الإنسان.

وأشار السيد عويس إلى أن المعهد يقوم بتنفيذ جميع المقترحات والخطط التى تهدف إلى تطوير العملية التعليمية والنهوض بالمجال البحثى والأكاديمى وخدمة المجتمع والبيئة.
رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات معهد البحوث الأفريقية وحوض النيل
رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات معهد البحوث الأفريقية وحوض النيل
رئيس جامعة أسوان يتفقد امتحانات معهد البحوث الأفريقية وحوض النيل
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