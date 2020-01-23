الأمر لم يحسم.. أمير مرتضى يعقد جلسة مهمة مع كارتيرون بسبب القيد الأفريقي

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، أن هناك جلسة سيعقدها مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق لتحديد اللاعبين الذين سيتم قيدهم في القائمة الإفريقية.





وقال أمير مرتضى في تصريحاته على قناة "الزمالك": قائمة الفريق الإفريقية يتبقى بها مقعدين فقط شاغرين، وذلك بعد رحيل أيمن حفني ومحمود عبدالمنعم كهربا، وبناء على ذلك سنعقد جلسة مع كارتيرون عقب نهاية مباراة مازيمبي وحسم الصعود للدور ربع النهائي، لتحديد اللاعبين الراغب في قيدهم بقائمة الفريق الإفريقية".





وأضاف: "قمنا بقيد المهاجم الكونغولي كاسونجو بقائمة الفريق الإفريقية، ولذلك لم يتبق فقط سوى مقعدين شاغرين، سيتعين على كارتيرون اختيار من بين 3 أسماء لقيدهم بعد فتح باب الاستبدال، وهم الحارس محمود عبدالرحيم جنش، وإمام عاشور واللاعب الشاب أحمد عيد".





ويستعد الزمالك لخوض مباراة على ملعب ستاد "السلام" غدً الجمعة، أمام بطل الكونغو، ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابًا لمجلس إدارة نادي الزمالك، يؤكد فيه فتح باب الاستبدال بقوائم الأندية فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية خلال شهر يناير بواقع 4 لاعبين لكل نادٍ، بناءً على طلب الأندية المُشاركة فى البطولات الإفريقية.

واشترط "الكاف" في قراره بفتح باب الاستبدال، ألا يكون اللاعب المقرر قيده شارك مع فى أى فريق فى البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن يكون اللاعب الذى سيخرج من القائمة لم يشارك فى أى مباراة مع فريقه فى البطولة.

