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محافظات

الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور

الخميس 23/يناير/2020 - 08:54 م
مسجد الخلوتي
مسجد الخلوتي
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عبد العزيز جمال

عندما تمر بجانبه سيصك الاندهاش.. ستشعر وكأنك ترى قلعة من قلاع ألف ليلة و ليلة أو أنه منحوت في الجبل من أيام المصريين القدماء.

الوحيد بالعالم

هنا على سفح جبل المقطم فوق مقابر وحارات الأباجية على طريق الأوتوستراد ستراه أثناء اتجاهك من أو إلى المعادي ، إنه مسجد شاهين الخلوتي - المسجد الوحيد بالعالم المنحوت بالجبل.

مسجد شاهين الخلوتي أحد أهم الآثار الإسلامية بالقاهرة وذو أهمية معمارية كبيرة فقد بني بهذه المنطقة والتي كانت تسمى قديما وادي المستضعفين.

العارف بالله شاهين الخلوتى

بني المسجد عام (945 هجرية- 1538 ميلادية)واستغرق بناؤه 11 عاما، بناه جمال الدين شاهين لوالده الشيخ الصالح العارف بالله شاهين الخلوتى، الذي ولد بمدينة "تبريز" ببلاد فارس في القرن التاسع الهجري .

خلوة جبل المقطم 
جمال الدين شاهين انتقل إلى مصر حينما اشتراه السلطان الأشرف قايتباي وجعله واحدًا من مماليكه ثم زهد حياة الجندية و المماليك و انزوى على نفسه في جبل المقطم في خلوة مع الله في نفس مكان المسجد والضريح .

 معبد حتشبسوت
المسجد له طراز معماري فريد فكما ذكرنا أنه منحوت في الجبل وهو الوحيد من نوعه بالعالم ، فقد تم نحت الجبل نفسه على طريقة معبد حتشبسوت و مدينة البتراء ، كما يتم الصعود إليه من خلال مزلقان يؤدي إلى باب القبة ويعلوه قطعة رخام مكتوب عليها «بسم الله الرحمن الرحيم أنشأ هذا الجامع ووقفه العبد الفقير إلى الله جمال الدين عبد الله نجل العارف بالله الشيخ شاهين».

أربعة أعمدة من الحجر أهم ما يكون المسجد، أما القبلة فهي مشغولة بقطع من الرخام الملون والصدف، وتم تجديدها عام 1007 هجرية.

الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
الوحيد من نوعه في العالم.. حكاية مسجد الخلوتي المنحوت في جبل المقطم.. صور
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