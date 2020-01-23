رسميا.. اعتماد بطولة أحمد علي لكمال الأجسام بصبغة دولية

أنهى الاتحاد الدولي لكمال الاجسام، برئاسة الدكتور رفائيل سانتونجا، التعاقد مع المهندس أحمد علي مسؤول، ومنظم بطولة أحمد على دياموند كب ايجيبت الدولية التي ستنطلق 8 مارس المقبل وتستمر لمدة يومين بمجمع الصالات الكبرى باستاد القاهرة تحت الإشراف الكامل للاتحاد الدولي لكمال الأجسام.





وأشار الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري، والعربي والافريقي، ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام، في بيان إعلامي إلى أن مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكمال الاجسام، برئاسة الدكتور رفائيل سانتوجا ونائبه الاول الدكتور عادل فهيم، واعتمد بطولة أحمد علي لكمال الأجسام كبطولة دولية معترف بها، وتحت اشرافه وذلك في ظل الإقبال المتزايد للاعبين المصريين، وكذلك حجم الجوائز المقدمة التي تبلغ ثلاثة ملايين جنيه بجانب 12 كارت احتراف، وأن البطولة اندرجت ضمن الأنشطة الرسمية للاتحاد الدولي لكمال الاجسام ومن خلال الموقع الرسمي لاتحاد اللعبة.





ويحق للاعببن الأجانب سواء عربا، أو أفارقة، أو من جنسيات أخرى المشاركه في البطولة، وأنه سيقوم بالتحكيم في البطولة طاقم تحكيم دولي من مختلف الجنسيات ، وهذا للشفافية التامة، وسوف يقوم بمساعدتهم نخبة من الحكام الدوليين المصريين المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والتميز.





تجدر الإشارة الى ان الاتحاد الدولي لكمال الاجسام، في اجتماعه الأخير في إسبانيا، وافق بالإجماع على الطلب المقدم من الاتحاد المصري لكمال الأجسام بإدراج بطولة أحمد علي الدولية ضمن الأنشطة الرسمية للاتحاد الدولى وبإشراف كامل منه، وأنها مؤهلة للاحتراف من خلال العديد من الكروت الاحترافية المقدمة من الاتحاد الدولي لكمال الأجسام.





وبدءا من البطولة المقبلة سيتم تغيير مسمى البطولة من بطولة احمد علي الدولية الى Ahmed Ali ifbb Diamondcup وقد تم ارسال العقد بعد توقيعه من قبل المهندس أحمد علي في مصر بحضور رئيس الاتحاد المصري، ونائب اول رئيس الاتحاد الدولي الدكتور عادل فهيم، الى الدكتور رفائيل سانتوتجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام.





وقام الأخير بتوقيع العقد ورد النسخة الموقعة من قبله الى المهندس احمد علي وحدد موعد انطلاق البطولة في 8 مارس 2020، وهذا يعد انجازا كبيرا حيث انها اول بطولة عالم علي ارض مصر منذ سنوات عديده، وأول بطولة عالم بهذا الحجم تحمل اسم شخصية مصرية، وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكمال الاجسام للحضور في تلك البطولة الدولية التي ستقام على أرض الفراعنة.



