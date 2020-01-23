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سيارات

انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

الخميس 23/يناير/2020 - 08:58 م
سيتروين سي اليزيه
سيتروين سي اليزيه
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اشرف عطية

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

citroen egypt


زيرو جمارك.. اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

وفي هذا التقرير، نستعرض أسعار سيتروين مصر.

citroen c elysee
ستروين سى اليزيه 2019 تبدأ من 219.900 جنيه حتى 249.900 جنيه لأعلى فئة بدلا من 225.400 جنيه حتى 255.000 جنيه لأعلى فئة.
سيتروين سي اليزيه

ستروين c4
c4 spacetourer
citroen c4 تبدأ من 399.900 جنيه حتى 419.900 جنيه لأعلى فئة بدلا من من 405.900 جنيه حتى 420.000 جنيه لأعلى فئة.

زيرو جمارك.. اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور


سيتروين c5 aircross 2020
citroen c5 aircross 2020 تبدأ من 404.900 ألف جنيه حتى 519.900 جنيه لأعلى فئة بدلا من 439.000 ألف جنيه حتى 539.000 جنيه لأعلى فئة.
citroen c5
citroen c5 aircross


زيرو جمارك.. اسعار سيتروين citroen اليوم في مصر.. صور

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