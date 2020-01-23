انهيار أسعار سيتروين citroen في مصر وتراجعها 35 ألف جنيه.. صور

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات، التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.



