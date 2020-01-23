مجدي عبدالغني : مش مؤمن بالسحر.. وطاهر أبوزيد يستحق رئاسة الأهلي .. فيديو

قال مجدى عبدالغنى عبر ندوة صدى البلد : فى غياب محمود الخطيب وطاهر أبو زيد كنت هداف النادي الأهلي ونجحت فى إحراز 8 أهداف في الثمانينيات من القرن الماضي.





وتابع عبدالغنى : طاهر أبوزيد يستحق تولى رئاسة النادى الأهلي لما يتمتع به من خبرات إدارية كبيرة وتوليه منصب وزير الرياضة فى وقت سابق إلى جانب دخوله على خط المنافسة فى عهد المايسترو الراحل صالح سليم وكبار القلعة الحمراء ما يشير إلى تمتعه بشعبية جارفة داخل أوساط المارد الأحمر.





وعن السحر فى الدورى وبطولات إفريقيا قال مجدى عبدالغنى : مش مؤمن بوجود السحر في كرة القدم لا على المستوى المحلي ولا الإفريقي منوها إلى أن ذلك يمنح لاعبى أى فريق أعذارا حين التعرض إلى الخسارة، مشددا على رفض ذلك الأمر.