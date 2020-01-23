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أخبار العالم

إطلاق أول روبوت مساعد للمعلم في الإمارات.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 09:22 م
اول ربوت معلم الامارات
اول ربوت معلم الامارات
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سعيد العربي

شهد معرض التعليم الدولي 2020 المقام حاليا في مركز إكسبو الشارقة إطلاق روبوت " معلم المستقبل " من قبل شركة ويلي تيك والذي يعد أول روبوت مساعد للمعلم على مستوى الإمارات.

ويتم استخدام " الروبوت " كوسيلة داعمة للعملية التدريسية من خلال إدخال كافة بيانات طلبة المدارس إلى ذاكرة الروبوت ليستطيع بعدها التعرف على الطلبة عبر النظر إليهم فقط وقياس وتحليل مستوى الطلبة ومدى قدراتهم الدراسية، بحسب البيان.

كما أطلقت الشركة خلال فعاليات المعرض تقنية التدريب والتعليم من خلال الواقع الافتراضي والتي تقوم على بناء سيناريوهات واقعية تحاكي المناهج الدراسية المطبقة في مدارس الدولة بهدف إلغاء الهوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي عبر الدمج بينهما.

إلى ذلك تتواصل فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض التعليم الدولي 2020 الذي يستضيفه وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ووزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وسط مشاركة أكثر من 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية من 20 دولة حول العالم والتي تعد المشاركة الأكبر منذ انطلاق الحدث.

وتمكن المعرض الذي يختتم فعالياته يوم غد " الجمعة " من استقطاب آلاف الطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين بقطاع التعليم الذي أتاح لهم الاطلاع على أحدث التجارب التعليمية الرائدة في دولة الإمارات والعالم وآخر مستجدات المفاهيم الحديثة في عمليات التعليم الذكي من خلال أجنحة المعرض التي ضمت نخبة من أعرق الجامعات العالمية و الجامعات الإماراتية الحكومية والخاصة .

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