انطلاق فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون 20 فبراير المقبل

تنظم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ، مهرجان الفجيرة الدولي للفنون 2020 والدورة التاسعة من مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما، في الفترة من 20 إلى 28 فبراير المقبل، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة .





وقال المهندس محمد سيف الأفخم مدير المهرجان، إن فعاليات المهرجان تتضمن ألوان الفنون المسرحية والموسيقية والغنائية العالمية المختلفة، بالإضافة إلى الفنون التشكيلية .





وأضاف الأفخم أن هذه الدورة الاستثنائية من المهرجان سيتخللها حفل توزيع جوائز الدورة الثانية من جائزة الشيخ راشد بن حمد الشرقي للإبداع، مشيرا إلى أنه سيشارك في المهرجان عدد كبير من كبار نجوم الفن والثقافة إقليميا ودوليا .





وتابع أن إدارة المهرجان تسعى لأن تكون هذه الدورة محطة فنية فريدة تحتفي بمنتج فني راقٍ ومتنوع يحاكي مهرجانات الفنون الدولية، ويحقق هدف المهرجان في إظهار أهمية التنوع الثقافي وتحقيق التقارب بين الشعوب والتفاعل بين ثقافاتهم.





وأشار إلى أن المهرجان يسعى لإيجاد حراك فني إيجابي يعزز دور الفجيرة المحوري في الثقافة والفنون ونشر قيم دولة الإمارات العربية المتحدة في المحبة والتسامح، وتعزيز التواصل بين المهرجان وأبناء الفجيرة والمقيمين فيها .