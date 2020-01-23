نائب يكشف أسباب منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة

قال النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن منح موديز العالمية البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم النمو الاقتصادي يعتبر بمثابة جانب إيجابى للقطاع المصرفى والسياسة النقدية فى مصر.





وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه بعد تحرير سعر الصرف زاد حجم تدفق النقد الأجنبى ، مما كان له تأثير على معدلات النمو وتوفير عملات صعبة ، بالإضافة إلى زيادة معدلات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ، مؤكدا ان هذه الأرقام تعتبر مؤشرات مالية تدل على تحسن الوضع الإقتصادى المصرى.





وتابع عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان: كان هناك خلل فى ميزان المدفوعات قبل تحرير سعر الصرف حتى وصل العجز إلى 11 مليار دولار، إلا انه حدث تحسن بعد ذلك فى ميزان المدفوعات.



