بالأبيض.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ظهرت مايا دياب فى الصورة بإطلالة جذابة واعتمدت في جلستها التصويرية على جلوسها على سرير بأحد الفنادق أثناء تواجدها داخل منزلها.





ارتدت مايا دياب فستانا باللون الأبيض بدون أكمام، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.





واعتمدت مايا دياب، بترك شعرها على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات من المكياج التى تماشت مع لون بشرتها بالالوان الترابية .



