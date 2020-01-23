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فن

بالأبيض.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور

الخميس 23/يناير/2020 - 10:21 م
مايا دياب
مايا دياب
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محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت مايا دياب فى الصورة بإطلالة جذابة واعتمدت في جلستها التصويرية على جلوسها على سرير بأحد الفنادق أثناء تواجدها داخل منزلها.

ارتدت مايا دياب فستانا باللون الأبيض بدون أكمام، واتسم التصميم بأنه جمع بين الأناقة والبساطة.

واعتمدت مايا دياب، بترك شعرها على كتفيها، ووضعت بعض اللمسات من المكياج التى تماشت مع لون بشرتها بالالوان الترابية .

يذكر أن آخر أعمال المطربة اللبنانية مايا دياب، كليب يا نور العين، والذى حقق نجاحًا كبيرًا وحصل  حوالى 3 ملايين و600 ألف مشاهدة على يوتيوب
بالأبيض.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور
بالأبيض.. مايا دياب تشعل السوشيال ميديا فى أحدث ظهور
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