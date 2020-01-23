AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يفلت من كمين ولفرهامبتون بثنائية خارج أرضه بالدوري الإنجليزي.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزًا خارج أرضه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، على أرضية ملعب "مولينيو".

هدف الشوط الأول الوحيد جاء مبكرًا بالتحديد في الدقيقة 7، من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمي ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.

فيما أحرز أصحاب الأرض ولفرهامبتون هدف التعادل من عرضية متقنة من قبل الإسباني أداما تراوري، ليستقبلها  راؤول خيمينيز برأسه في الشباك.

وجاء هدف الفوز لصالح ليفربول من محاولة مراوغة من صلاح مررها إلى هيندرسون ليمرر الكرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت إلى داخل شباك ولفرهامبتون على يمين حارس المرمى.

ووصلت نسبة الاستحواذ إلى ولفرهامبتون 41 % : 59 % ليفربول، حتى الدقيقة 25.

وسيطر الهدوء في مجريات اللقاء بسيطرة نسبية للاعبي ليفربول على الكرة، مع كرة خطيرة أهدرها محمد صلاح بعد التوغل إلى منطقة الجزاء لكن الدفاع تصدى لها.

وحملت الدقيقة 29 سقوط ساديو ماني أكثر من مرة في منتصف الملعب وظهر غير قادر علي استكمال اللقاء.

ليجري بعدها يورجن كلوب تبديلًا اضطراريا، وخرج النجم السنغالي ساديو ماني مصابًا، لينزل الياباني تاكومي مينامينو بالدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني اقتنص محمد صلاح كرة من أداما تراوري على حدود منطقة الجزاء الولفز، ليسددها الفرعون المصري صاروخية أبعدها لويس باتريسيو بصعوبة. 

ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالها في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة  1 - 1، في الدور الأول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الفوز برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.
ليفربول يفلت من كمين ولفرهامبتون بثنائية خارج أرضه بالدوري الإنجليزي.. فيديو
ليفربول يفلت من كمين ولفرهامبتون بثنائية خارج أرضه بالدوري الإنجليزي.. فيديو
ليفربول يفلت من كمين ولفرهامبتون بثنائية خارج أرضه بالدوري الإنجليزي.. فيديو
ليفربول يفلت من كمين ولفرهامبتون بثنائية خارج أرضه بالدوري الإنجليزي.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مباراة مجنونة | ولفرهامبتون يقلب تأخره ويفوز على مانشستر سيتي 3-2 .. فيديو

بمساعدة الـ فار | ليفربول يضرب ولفرهامبتون بالهدف الاول

ضحية جديدة.. قطار ليفربول السريع يدهس وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ولفرهامبتون ضد ليفربول.. الريدز يتقدم بعد مرور 7 دقائق

بعد 35 دقيقة.. ماني يخرج مصابا.. وليفربول يفرض سيطرته على وولفرهامبتون

ليفربول يخرج من الشوط الأول متقدما بهدف وخاسرا ماني أمام ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

تميمة كارتيرون.. حوريا الغيني يضم مدافع الأهلي السابق

مجدي عبد الغني: أبوريدة غلط فيا والبشرة منعته من رئاسة الكاف..فيديو

غدا .. إذاعة برنامج الحكاية على قناة mbc مصر 2 في موعده

شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث

تطورات جديدة.. وقائع جلسة التحقيق مع زوج نانسي عجرم في قتل محمد الموسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل