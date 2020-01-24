ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

حقق فريق ليفربول فوزًا خارج أرضه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، على أرضية ملعب "مولينيو".



