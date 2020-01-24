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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول فوزًا خارج أرضه على مضيفه ولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، على أرضية ملعب "مولينيو".

هدف الشوط الأول الوحيد جاء مبكرًا بالتحديد في الدقيقة 7، من ركلة ركنية مررها ترنت أرنولد إلى داخل منطقة الجزاء على القائم الأول لمرمي ولفرهامبتون سددها هندرسون برأسية قوية إلى أعلى يمين مرمى باتريسيو.

فيما أحرز أصحاب الأرض ولفرهامبتون هدف التعادل من عرضية متقنة من قبل الإسباني أداما تراوري، ليستقبلها  راؤول خيمينيز برأسه في الشباك.

وجاء هدف الفوز لصالح ليفربول من محاولة مراوغة من صلاح مررها إلى هيندرسون ليمرر الكرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية مرت إلى داخل شباك ولفرهامبتون على يمين حارس المرمى.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بهذا الفوز برصيد 67 نقطة بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباراة اليوم كالآتي:
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ولفرهامبتون
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