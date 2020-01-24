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رياضة

مرتضى منصور يقرر تجديد وتعديل عقد جنش .. اقرأ التفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:03 ص
جنش
جنش
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ياسمين تيسير
أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن قرار المستشار مرتضى منصور رئيس النادي بشأن محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق حيث أكد أن المستشار قرر تعديل وتجديد عقب جنش عقب عودته للملاعب.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة " الزمالك " أن مرتضى منصور قرر تجديد عقب جنش عقب عودته للملاعب اثر اصابته خلال الفترة الماضية بقطع في وتر أكيلس.


وأعرب جنش خلال استضافته بالبرنامج عن سعادته بقرار مرتضي منصور مؤكدا انه دائما ما يعامله كابن له حتى وان أخطأ.

وأضاف جنش أنه يتمنى العودة سريعا للملاعب للمشاركه مع الفريق و تحقيق نتائج جيدة تسعد الجماهير .

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