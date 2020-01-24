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فن

أخبار الفن..نانسي عجرم ترفع علامة النصر وأحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:02 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شيرى نبيل
محمد أنور يوجه رسالة لفريق عمل فيلم لص بغداد
هنأ الفنان محمد انور طاقم عمل فيلم لص بغداد بعد نجاح الباهر في اول ايام عرضه بدور السينما.
https://www.elbalad.news/4145480


نانسي عجرم ترفع علامة النصر
نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " أول صورة من كواليس برنامج The Voice Kids التي تشارك فيه.
https://www.elbalad.news/4145473

من داخل سيارتها.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا ..شاهد
شاركت الفنانه نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
https://www.elbalad.news/4145477

أحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور
شارك الفنان أحمد فهمي جمهورة بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام
https://www.elbalad.news/4145466

نادين نجيم في كواليس "النقيب سما"
شاركت النجمة نادين نجيم جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، بصورة جديدة من كواليس تصوير 
المسلسل
https://www.elbalad.news/4145496

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