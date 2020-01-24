أخبار الفن..نانسي عجرم ترفع علامة النصر وأحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور

محمد أنور يوجه رسالة لفريق عمل فيلم لص بغداد
هنأ الفنان محمد انور طاقم عمل فيلم لص بغداد بعد نجاح الباهر في اول ايام عرضه بدور السينما.
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نانسي عجرم ترفع علامة النصر
نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " أول صورة من كواليس برنامج The Voice Kids التي تشارك فيه.
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من داخل سيارتها.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا ..شاهد
شاركت الفنانه نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
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أحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور
شارك الفنان أحمد فهمي جمهورة بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام
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نادين نجيم في كواليس "النقيب سما"
شاركت النجمة نادين نجيم جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، بصورة جديدة من كواليس تصوير
المسلسل
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