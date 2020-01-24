أخبار الفن..نانسي عجرم ترفع علامة النصر وأحمد فهمي ينشر صورة له مع كلب.. شاهد رد فعل الجمهور

محمد أنور يوجه رسالة لفريق عمل فيلم لص بغداد

هنأ الفنان محمد انور طاقم عمل فيلم لص بغداد بعد نجاح الباهر في اول ايام عرضه بدور السينما.

هنأ الفنان محمد انور طاقم عمل فيلم لص بغداد بعد نجاح الباهر في اول ايام عرضه بدور السينما.

نانسي عجرم ترفع علامة النصر

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " أول صورة من كواليس برنامج The Voice Kids التي تشارك فيه.

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