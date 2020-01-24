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فن

نانسي عجرم ترفع علامة النصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:15 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شيرى نبيل
نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها على الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام " أول صورة من كواليس برنامج The Voice Kids التي تشارك فيه.

.وظهرت نانسي عجرم في الصورة وهي ترفع علامة النصر

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى،  سوري الجنسية، بغرض السرقة

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلا الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

نانسي عجرم ترفع علامة النصر
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