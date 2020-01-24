AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من داخل سيارتها.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا ..شاهد

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:15 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
مصطفى كرم
شاركت الفنانه نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابة بوضع ميكب خفيف علي وجهها متناسق مع لون بشرتها لابراز جمالها مع احمر الشفايف ممسكه بيدها ورد.

وعلقت على الصورة بجمله من كتاب مواطن الروح قائله  "لو تعمقنا بالفهم فسوف نكتشف أن الإنسان المتطور و المتنور حقًا هو الذي يقدّر الآخرين كما يقدر ذاته ، ويقدر فضيلة المحبة أكثر مما يقدر العالم المادي وما فيه". 

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وانهالت عليها التعليقات من وجاءت بين " يا جماوا " و" رائعه دائما " و" عسل " و" ملكه " و" عسل ". 

يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ملكة.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جذابة | شاهد

بـ إطلالة جذابة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

النجمة القمر.. وفاء سالم بصحبة نسرين طافش

نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور.. شاهد

نسرين طافش تتألق بفستان نبيتي في أحدث إطلالة.. صور

جاكيت جينز وقبعة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أسوان.. شاهد

ترشيحاتنا

عبد الحفيظ يوضح سبب غياب نيدفيد الطويل.. وموقف رمضان صبحي من مباراة النجم.. فيديو

المقاصة يوضح حقيقة تعيين مدير فني خلفا لـ ميدو

مجدي عبد الغني: أبوريدة غلط فيا والبشرة منعته من رئاسة الكاف..فيديو

الداخلية: استخرج شهادة الميلاد إليكترونيا في دقائق بدءًا من 25 يناير

شاهد.. أحدث ظهور لـ خديجة حفيدة غادة عبد الرازق

أسباب انخفاض أسعار السيارات مع بداية 2020.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل