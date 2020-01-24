من داخل سيارتها.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا ..شاهد





وظهرت نسرين طافش بإطلالة جذابة بوضع ميكب خفيف علي وجهها متناسق مع لون بشرتها لابراز جمالها مع احمر الشفايف ممسكه بيدها ورد.





وعلقت على الصورة بجمله من كتاب مواطن الروح قائله "لو تعمقنا بالفهم فسوف نكتشف أن الإنسان المتطور و المتنور حقًا هو الذي يقدّر الآخرين كما يقدر ذاته ، ويقدر فضيلة المحبة أكثر مما يقدر العالم المادي وما فيه".





ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وانهالت عليها التعليقات من وجاءت بين " يا جماوا " و" رائعه دائما " و" عسل " و" ملكه " و" عسل ".





يذكر أن نسرين طافش شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.





أحدث أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.





وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

شاركت الفنانه نسرين طافش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.