قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد
4 مواجهات نارية اليوم في الجولة العشرين من الدوري المصري
دوي انفجارات يضرب الدوحة ودبي بعد تهديدات إيرانية جديدة | تفاصيل
إسلام صادق بعد مباراة الأهلى وزد : «توروب» علامة استفهام كبيرة
التليفزيون الإيراني يبث القرآن الكريم بصوت عبدالباسط عبدالصمد بعد إعلان وفاة خامنئي
بعد دفعة صاروخية إيرانية كثيفة| الإسرائيليون يهرعون للملاجئ وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والكويت
«أبو العينين» يُهنئ الرئيس السيسي والمصريين بذكرى العاشر من رمضان
نظر مُحاكمة 6 متهمين بخلية بولاق أبو العلا .. اليوم
لطلاب الثانوية العامة .. رابط النماذج الاسترشادية موقع وزارة التربية والتعليم 2026
هل الإسراف في الطعام بعد الإفطار يؤثر على مقاصد الصيام؟.. الإفتاء توضح
الحلقة 11 من «عين سحرية».. سر مُفاجئ عن «زكي غالب» يُربك حسابات شهاب الصفطاوي
«درويش»: مجلس إدارة الزمالك الحالي راقٍ .. وأطالب بعدم الاستمرار في الانتقادات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الأحد 1-3-2026

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الأحد 1-3-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

