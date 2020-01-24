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فن

نادين نجيم في كواليس "النقيب سما"

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:58 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
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شيرى نبيل
شاركت النجمة نادين نجيم جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، بصورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل.

وعلقت كاتبة: "من وراء الكواليس، مسلسل النقيب سما، رمضان 2020".

يشار إلى أن قصة مسلسل "النقيب سما"، تدور حول أحداث بوليسية تتخللها بعض المشاهد الرومانسية والاجتماعية

على صعيد آخر، كانت نادين نسيب نجيم، قد شاركت في موسم دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل "خمسة ونص" بجانب كلًا من معتصم النهار، وقصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو، وهو من تأليف إيمان السعيد، وإخراج فيليب أسمر
نادين نجيم في كواليس "النقيب سما"
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