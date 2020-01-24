نادين نجيم في كواليس "النقيب سما"

شاركت النجمة نادين نجيم جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، بصورة جديدة من كواليس تصوير المسلسل.

وعلقت كاتبة: "من وراء الكواليس، مسلسل النقيب سما، رمضان 2020".

يشار إلى أن قصة مسلسل "النقيب سما"، تدور حول أحداث بوليسية تتخللها بعض المشاهد الرومانسية والاجتماعية



