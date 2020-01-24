الزمالك يبرئ نفسه من أزمة مستحقات فيريرا بخطاب رسمي لـ الفيفا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن ارسال المجلس الأبيض خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الحالية يأتي هذا لتجنب أية عقوبات من لجنة الانضباط بشأن المستحقات الخاصة بالبرتغالى فيريرا، المدير الفنى الأسبق للفريق، والذى طالب بالحصول على مكافآت الدورى والكأس اللذين توج الفريق بهما تحت قيادته.





واضاف المصدر انه في خطاب الزمالك المرسل إلى فيفا مستندات بجميع مستحقات فيريرا موضوعة فى حساب بنكى باسمه ولا يمكن للنادى سحبها مرة أخرى وإرساله له مع إرفاق خطاب التحويل الخاص بحسابه في مصر الذى تم تحويل إليه تلك الأموال عندما رحل عن الفريق ورفض استلامها.





حيث تلقى نادي الزمالك، خطابا من "فيفا" بشأن الرد على شكوى المدرب البرتغالى قبل 28 من شهر يناير الجارى.





الجدير بالذكر ان نادي الزمالك أعلن من قبل عن قيام أمير مرتضي وبعض المسؤلين بالتحدث مع فيريرا بشأن تسوية أزمة المستحقات المتأخرة له خاصة إن النادى قام بإيداعها له ثم رفض المدرب استلامها.