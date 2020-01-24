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أخبار العالم

إعلان صفقة القرن خلال ساعات.. تفاصيل خطيرة عن الخطة الأمريكية

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:20 ص
صفقة القرن
صفقة القرن
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سمر صالح

كشفت القناة 12 العبرية عن بنود خطيرة للتسوية الأمريكية المعروفة بـ صفقة القرن والتي تعتزم الإدارة الأمريكية نشر مبادئها خلال 24 ساعة القادمة وفق ما أعلنته واشنطن.

 

أولى هذه المبادئ التي كشفت عنها القناة هي عدم وجود سيطرة للسلطة الفلسطينية على الحدود، وستكون هناك سيطرة إسرائيلية كاملة على القدس.

 

ووفق القناة 12 فإن بنود الصفقة تشمل أيضا فرض السيادة الإسرائيلية على المناطق المفتوحة المسماة C، والموافقة على كافة المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.

 

وأشارت القناة إلى أنه سيجري خلال الصفقة عملية محدودة لتبادل الأراضي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وسيتم تعويض الفلسطينيين بأراض في النقب.

 

وفي قضية خطيرة أيضا تمس الملايين من الشعب الفلسطيني المهجّر من أرضه قسرا فإن ووفق الصفقة فلا تعويض للاجئين الفلسطينيين كما كشفت القناة، مع احتمالية لاستيعاب محدود لعدد قليل منهم.

 

 هذه البنود التي كشفت عنها القناة 12 العبرية من المتوقع أن تجد ردود فعل غاضبة من قبل الفلسطينيين، الامر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى رفع حالة التأهب في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود غزة خشية من ردود أفعال فلسطينية على هذه البنود الخطيرة، والتي تعطي الحق لمن لا حق له.

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