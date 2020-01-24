أعراض الالتهاب الرئوي الحاد.. 3 مضاعفات خطيرة تصيبك

أعراض الالتهاب الرئوي الحاد، تبدأ دائما بسعال ينتج عنه مخاطا أصفر اللون أو دموي، فضلا عن الحمى والتعرق والقشعريرة، والشعور فى ضيق فى التنفس حيث أن الالتهاب الرئوي الحاد هو عدوى نشطة في الرئتين تنتج عندما يتعرّض الفرد المعرض للخطر لمسبّب ميكروبيولوجي، لذلك سنتعرف فى سياق التقرير التالى اعراض الالتهاب الرئوي الحاد.





أعراض الالتهاب الرئوي الحاد





الالتهاب الرئوي الحاد هو السبب الرئيسي للوفاة حيث تختلف عوامل الخطر نتيجة تطور الالتهاب الرئوى حيث يحتاج إلى رعاية طبية دقيقة، وتتمثل اعراض الالتهاب الرئوى الحاد فيما يلي:-

- السعال والذي ينتج مخاطًا أصفر أو حتى دمويًا

- الحمى والتعرق والقشعريرة

- ضيق في التنفس

- التنفس السريع الضحل

- ألم حاد في الصدر تزداد سوءًا عندما تتنفس بعمق أو تسعل

- فقدان الشهية ، وانخفاض الطاقة ، والتعب

- الغثيان والقيء ، خاصة عند الأطفال الصغار

- الارتباك ، وخاصة في كبار السن





عوامل الخطر





يمكن أن يؤثر الالتهاب الرئوي على أي الحالات التالية:-

- يكون الإنسان عرضة للالتهاب الرئوي إذا كان في وحدة العناية المركزة في المستشفى، خاصة إذا كنت تستخدم جهازًا يساعدك على التنفس "جهاز التنفس الصناعي".

- مرض مزمن. أنت أكثر عرضة للإصابة بالتهاب رئوي إذا كنت تعاني من الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو مرض القلب.

- التدخين يدمر دفاعات الجسم الطبيعية ضد البكتيريا والفيروسات التي تسبب الالتهاب الرئوي

- ضعف أو قمع الجهاز المناعي يتعرض الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" أو الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء أو الذين يتلقون علاجًا كيميائيًا أو ستيرويد طويل الأجل للخطر.





مضاعفات الالتهاب الرئوى الحاد





- تجرثم الدم يمكن للبكتيريا التي تدخل مجرى الدم من رئتيك أن تنشر العدوى إلى أعضاء أخرى ، مما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء.

- صعوبة في التنفس: إذا كان الالتهاب الرئوي حادا أو كنت تعاني من أمراض الرئة الكامنة، فقد تواجه صعوبة في التنفس مع كمية كافية من الأكسجين قد تحتاج إلى دخول المستشفى واستخدام جهاز التنفس (جهاز التنفس الصناعي) أثناء شفاء الرئة.





- تراكم السوائل حول الرئتين قد يتسبب الالتهاب الرئوي في تراكم السائل في الفراغ الرفيع بين طبقات الأنسجة التي تبطن الرئتين وتجويف الصدر (غشاء الجنب). إذا أصبح السائل مصابًا ، فقد تحتاج إلى تجفيفه عبر أنبوب الصدر أو إزالته بالجراحة.



