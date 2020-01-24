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رياضة

الاتفاق يستضيف النصر بـ الدوري السعودي

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:21 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
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محمد السعيد
يستضيف فريق الاتفاق نظيره النصر، اليوم، الجمعة، في تمام الخامسة  مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى فريق النصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لخطف صدارة الدوري السعودي من الهلال مؤقتا.

على الجانب الأخر يطمح فريق الاتفاق في تحقيق نتيجة ‘يجابية أمام لعالمي، للابتعاد عن مراكز الهبوط.

وتحوم الشكوك حول لحاق المغربي وليد أزارو مع الاتفاق في مباراة اليوم، بسبب عدم وصول بطاقته الدولية حتى الأن.

وكان الاتفاق أعلن تعاقده مع وليد أزارو الثلاثاء الماضي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، قادما من الأهلي.

ويحتل النصر وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، خلف الهلال متصدر الترتيب بـ 31 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز العاشر بـ 17 نقطة.
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