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أخبار العالم

انسحاب بريطانيا.. المفوضية والمجلس الأوروبي يوقعان على البريكست

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:15 ص
علما بريطانيا والاتحاد
علما بريطانيا والاتحاد الأوروبي
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أحمد محرم
وقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد موافقة لجنة البرلمان الأوروبي.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، "اليوم، وقعت اتفاقا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع أورسولا فون دير لاين. بعض الأشياء ستتغير حتما، لكن صداقتنا ستستمر. نبدأ فصلا جديدا كشركاء وحلفاء".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، يوم أمس، عن عزم رئيسة المفوضية، ورئيس المجلس الأوروبي، توقيع اتفاقية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أشاد بعبور خط نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أن تحول مشروع اتفاقية الانسحاب إلى قانون.

ولكن مع الخروج، ستصبح المملكة المتحدة في فترة انتقالية خلال فبراير، حيث ستبقى العلاقة مع بروكسل على حالها للانتهاء من المحادثات التجارية.
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