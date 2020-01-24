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أخبار العالم

نتنياهو لـ بنس عن صفقة القرن: لن أفوت هذه الفرصة التاريخية

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:25 م
نتنياهو لـ بنس عن
نتنياهو لـ بنس عن صفقة القرن: لن أفوت هذه الفرصة التاريخية
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سمر صالح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إنه سيلبي الدعوة الأمريكية و"الفرصة التاريخية" بالذهاب إلى واشنطن لمناقشة ضمان أمن إسرائيل بإعلان صفقة القرن.

 

وقال نتنياهو خلال اللقاء: "سألبي دعوتكم ودعوته (الرئيس دونالد ترامب) لزيارة واشنطن ومناقشة أفكاره حول دفع عملية السلام قدما والعمل معه بشكل وطيد من أجل تحقيق هذه الغاية".

 

وأضاف نتنياهو: "اقترحت بأن يقوم بيني جانتس أيضا بحضور هذا اللقاء لأنني أعتقد أن من المهم ألا نفوت هذه الفرصة التاريخية. مع أصحاب مثل هؤلاء في البيت الأبيض وهذا الدعم من الولايات المتحدة ... علينا أن نحصل على أوسع إجماع ممكن حول الجهود لتحقيق الأمن والسلام لدولة إسرائيل".

 

وتابع نتنياهو: "أتطلع إلى القيام بهذين الشيئين وأشكركم مرة أخرى على صداقتكم الفريدة".

 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس لزيارة واشنطن ومناقشة "صفقة القرن".

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