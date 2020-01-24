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رياضة

التونسية أنس جابر تتأهل إلى الثمن النهائى بنهائيات التنس بأستراليا

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تأهلت "أنس جابر" لاعبة التنس التونسية إلى الدور الثمن النهائى من دورة أستراليا المفتوحة للتنس صباح اليوم الجمعة ، حيث فازت على الدنماركية "كارولين فوزنياكي" فجر اليوم الجمعة في الدور الثالث من أول بطولات الغراند.

أنس جابر لاعبة كرة مضرب تونسية حيث حازت على عدة بطولات وفى عام 2013 حصلت على المرتبة 181 عالميًا ، وحصلت على لقب دورة تونس المفتوحة .

بطولة أستراليا المفتوحة للتنس  هي إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى. وتُقام البطولة سنويًا في آخر أسبوعين من شهر يناير في مدينة ملبورن في أستراليا ، وهي أول بطولة تُقام في السنة من البطولات الأربع الكبرى.


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